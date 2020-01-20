Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок





Причина переноса официального выхода Dying Light 2 оказалась традиционной – создатели, как это часто случается, столкнулись с дефицитом времени для того, чтобы реализовать все свои амбиции. Сообщив о переносе выхода игры, разработчики принесли всем поклонникам проекта извинения, ведь огромное количество людей рассчитывали на возможность поиграть во вторую часть уже этой весной. При этом студия отмечает, что на первом месте для нее остается качество финальной версии продукта, поэтому многочисленным пользователям придется еще подождать.Примечательно, что это уже не первый громкий перенос ожидаемого релиза за последнее время. К примеру, совсем недавно о переносе даты выпуска ремейка Final Fantasy VII объявили представители студии Square Enix, а польский разработчик CD Projekt RED был вынужден сдвинуть сроки выхода одного из самых долгожданных релизов этого года – экшена Cyberpunk 2077.