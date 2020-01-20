Прохор Шаляпин "засветился" в американском отеле в компании эффектной блондинки

Примечательно, что в США Шаляпин находится уже почти две недели, причем певец охотно делится с поклонниками фотографиями оттуда, публикуя их на своей страничке в соцсети. Так, в Instagram Прохора Шаляпина появилось совместное фото с загадочной девушкой весьма эффектной внешности. Сам музыкант называет встречу с ней исключительно деловым событием, однако многие поклонники не верят артисту. Как оказалось, девушку зовут Лика, причем Шаляпин называет ее своим давним другом, кроме того, по утверждению знаменитости, она занимается продюсированием различных шоу в Лос-Анджелесе. Фанаты артиста сочли, что для него блондинка слишком молода и даже сравнили ее со школьницей.Стоит напомнить, что совсем недавно Прохор Шаляпин состоял в отношениях с бывшей супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая, к слову, называла их союз «договоренностью». Именно из-за этого украинская пианистка до сих пор не считает, что в паре произошел разрыв, поскольку их отношения изначально не были чем-то особенным.