В Сети появились сведения, что Марина Африкантова и Роман Капаклы решили покинуть проект "Дом-2"
В Сети появились слухи, что проект "Дом-2. Спаси свою любовь" могут закрыть, из-за чего решили покинуть Периметр навсегда Марина Африкантова и Роман Капаклы. Тем не менее, поклонники надеются, что подобные сведения не подтвердятся и пара просто вернется в большой общий дом.
Согласно появившимся сведениям, вместо проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" зрители теперь смогут наблюдать за жизнью топовых участников реалити-шоу - Ольги Рапунцель, Дмитрия Дмитренко и Алены Савкиной. Всех остальных организаторы попросту вернут в общий "Дом-2", против чего, согласно слухам, категорически выступили Марина Африкантова и Роман Капаклы.
Только недавно ребята объявили, что хотят принять участие в конкурсе "Свадьба на миллион", а из-за новых изменений они и вовсе решили уйти за Периметр навсегда. Поклонники реалити-шоу не верят, что это правда, и надеются, влюбленные опровергнут распространившиеся сведения.
Согласно появившимся сведениям, вместо проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" зрители теперь смогут наблюдать за жизнью топовых участников реалити-шоу - Ольги Рапунцель, Дмитрия Дмитренко и Алены Савкиной. Всех остальных организаторы попросту вернут в общий "Дом-2", против чего, согласно слухам, категорически выступили Марина Африкантова и Роман Капаклы.
Только недавно ребята объявили, что хотят принять участие в конкурсе "Свадьба на миллион", а из-за новых изменений они и вовсе решили уйти за Периметр навсегда. Поклонники реалити-шоу не верят, что это правда, и надеются, влюбленные опровергнут распространившиеся сведения.