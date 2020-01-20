В Сети появились сведения, что Марина Африкантова и Роман Капаклы решили покинуть проект "Дом-2"





Согласно появившимся сведениям, вместо проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" зрители теперь смогут наблюдать за жизнью топовых участников реалити-шоу - Ольги Рапунцель, Дмитрия Дмитренко и Алены Савкиной. Всех остальных организаторы попросту вернут в общий "Дом-2", против чего, согласно слухам, категорически выступили Марина Африкантова и Роман Капаклы.Только недавно ребята объявили, что хотят принять участие в конкурсе "Свадьба на миллион", а из-за новых изменений они и вовсе решили уйти за Периметр навсегда. Поклонники реалити-шоу не верят, что это правда, и надеются, влюбленные опровергнут распространившиеся сведения.