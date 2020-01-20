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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Мединский покинет пост министра культуры

Со слов Собчак, Владимир Мединский не сможет сохранить свой пост министра культуры, но ему предложат стать помощником Путина по культуре. На его место Ксения прочит некую загадочную женщину.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Мединский покинет пост министра культуры

Эту информацию светская львица опубликовала в своём канале в Telegram. Девушка заявляет, что её источник очень надежный, и она ручается за подлинность данной информации, но при этом не раскрывает его. Стоит отметить, что Михаил Мишустин, сменивший Дмитрия Медведева, пока официально не делал никаких новых назначений в правительстве, что заставляет политических экспертов теряться в догадках по поводу новых глав министерств.


Напомним, что не так давно Ксения, имеющая какую-то повышенную заинтересованность к должности министра культуры, организовала у себя в профиле голосование среди своих подписчиков, предложив выбрать кандидатуру приемника Мединского. Из девяти кандидатур, предложенных теледивой, первое место занял Кирилл Серебренников, опередивший Михаила Пиотровского и Захара Прилепина.

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Политика / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:50

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