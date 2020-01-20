Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Мединский покинет пост министра культуры





Эту информацию светская львица опубликовала в своём канале в Telegram. Девушка заявляет, что её источник очень надежный, и она ручается за подлинность данной информации, но при этом не раскрывает его. Стоит отметить, что Михаил Мишустин, сменивший Дмитрия Медведева, пока официально не делал никаких новых назначений в правительстве, что заставляет политических экспертов теряться в догадках по поводу новых глав министерств.Напомним, что не так давно Ксения, имеющая какую-то повышенную заинтересованность к должности министра культуры, организовала у себя в профиле голосование среди своих подписчиков, предложив выбрать кандидатуру приемника Мединского. Из девяти кандидатур, предложенных теледивой, первое место занял Кирилл Серебренников, опередивший Михаила Пиотровского и Захара Прилепина.