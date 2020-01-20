Елена Ваенга показала архивное фото в 16-летнем возрасте

Девушка на показанном артисткой кадре, имеет весьма задумчивый и пронзительный взгляд. Судя по всему, придумать к этому снимку подпись Ваенге не удалось, поэтому она оставила в комментарии лишь своего рода эмоцию. «Н-да…» - написала исполнительница.Кто-то из подписчиц артистки сразу же поинтересовался у нее, в каком возрасте было сделано это фото, на что Елена Ваенга ответила, что на представленном кадре ей 16 лет.Многие поклонники также отметили, что на фотографии Ваенга чем-то похожа на цыганку, и добавили, что с годами артистка почти не изменилась, поэтому все еще очень похожа на себя 16-летнюю. Наконец, оценили многие и серьезный взгляд юной Елены Ваенги, добавив, что уже в столь юном возрасте в нем девушки просматривается определенная жизненная сила и мудрость.