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Елена Ваенга показала архивное фото в 16-летнем возрасте

Известная российская певица Елена Ваенга на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала архивное черно-белое фото. На этом снимке актриса показала себя в совсем еще юном 16-летнем возрасте, хотя внешне она выглядит немного старше.
Елена Ваенга показала архивное фото в 16-летнем возрасте

Девушка на показанном артисткой кадре, имеет весьма задумчивый и пронзительный взгляд. Судя по всему, придумать к этому снимку подпись Ваенге не удалось, поэтому она оставила в комментарии лишь своего рода эмоцию. «Н-да…» - написала исполнительница.

Кто-то из подписчиц артистки сразу же поинтересовался у нее, в каком возрасте было сделано это фото, на что Елена Ваенга ответила, что на представленном кадре ей 16 лет.

Многие поклонники также отметили, что на фотографии Ваенга чем-то похожа на цыганку, и добавили, что с годами артистка почти не изменилась, поэтому все еще очень похожа на себя 16-летнюю. Наконец, оценили многие и серьезный взгляд юной Елены Ваенги, добавив, что уже в столь юном возрасте в нем девушки просматривается определенная жизненная сила и мудрость.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:34

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