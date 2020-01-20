АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

От «Дома-2» до «Плана Б»: С кем певица Ольга Бузова пыталась построить любовь

Ведущая скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова всегда говорила, что ее успех базируется на искренности и честности. У звезды получилось из обычной участницы телестройки стать знаменитой телеведущей, а также востребованной певицей.
От «Дома-2» до «Плана Б»: С кем певица Ольга Бузова пыталась построить любовь

До 34 лет личная жизнь Ольги Бузовой никак не складывалась. Во время участия в «Дом-2» Ольга встречалась со Стасом Каримовым. После она пыталась построить любовь с Романом Третьяковым. Мужчина, который был старше своей юной избранницы, пытался ее направлять, но в итоге он ушел с проекта, а Ольга за ним не пошла. Еще одним ее избранником стал Тимофей Майоров, однако в итоге ребята решили остаться друзьями.

В 2012-м Ольга Бузова вышла замуж за известного футболиста Дмитрия Тарасова. Тогда девушка признавалась, что весь ее мир прикован лишь к одному человеку, а именно супругу. Однако в 2016-м спортсмен развелся с ней и женился на модели из Ростова Анастасии Костенко.

Свое внимание к звезде проявлял и Роман Гриценко. Молодой человек начал ухаживать за Бузовой еще будучи участником «Дом-2». Позже он пришел на телевизионное шоу «План Б», чтобы покорить ее сердце, но у него ничего так и не вышло.

На протяжении длительного времени Ольга Бузова дружит и с Тимуром Батрутдиновым. Они оба называют эти отношения «дружба на грани». По их словам, черту постарались не переступать и у них получилось.

Постарался все сделать, чтобы очаровать Ольгу Бузову Денис Лебедев. Но в итоге выяснилось, что на ее имени он хотел заработать себе популярность.

Настоящий же роман, как оказалось, у Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. Пара отдохнула в Куршевеле, а позже отправились в Таиланд. Теперь поклонники желают влюбленным счастья в совместной жизни.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Ходченкова произвела фурор горячими танцами на…
Совершенно новый легендарный мотоцикл Jawa нашли в гараже спустя 29…
В Аравийском море начались российско-японские…
Instagram или реальная жизнь: как выглядят участники проекта «Дом-2» без…
Медики сообщают, что рак шейки матки в скором времени может полностью…
Россия нарастит количество радаров для обнаружения гиперзвуковых целей в…
В Сети появились сведения, что Марина Африкантова и Роман Капаклы решили покинуть проект…
Володин поддержал призыв президента РФ о поправках в…
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Мединский покинет пост министра…
«Все нормально, настроение хорошее»: Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии…
От «Дома-2» до «Плана Б»: С кем певица Ольга Бузова пыталась построить…
На авторынке России скоро появится кроссовер Audi Q5…
«Собчак и маленькие гаденыши»: Телеведущая Ксения Собчак показала фото с двумя…
Медики рассказали о полезных свойствах…
Филипп Киркоров появился на юбилее Хиблы Герзмавы без…
Западные СМИ обратили внимание на новую ракету для беспилотника…
В США начались испытания противозачаточного геля для втирания в…
«У меня оставались синяки»: Телеведущая Ольга Благодарская рассказала, как муж принуждал ее к…
Эксперт Сергей Канаев оценил идею о продаже «красивых» номерных знаков через…
Певица Адель готовится выпустить новый…
Mazda отзывает в России 22 автомобиля модели…
Владимир Путин внес проект закона о закреплении в Конституции гарантии индексации…
Ученые зафиксировали возле Солнца редкий астероид 2020…
Мадонна снова отменила выступление перед самым началом концерта в…
Розы в постель и стеклянная скрипка: Давид Манукян поздравил Ольгу Бузову с днем…
Стали известны дата выхода и характеристики новых GeForce RTX 3070 и RTX 3080 от…
Кардиологи назвали 8 симптомов, предупреждающих об инфаркте за месяц до…
Лолита улетела отдыхать в Израиль с молодым…
Просмотреть все новости