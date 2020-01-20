От «Дома-2» до «Плана Б»: С кем певица Ольга Бузова пыталась построить любовь





До 34 лет личная жизнь Ольги Бузовой никак не складывалась. Во время участия в «Дом-2» Ольга встречалась со Стасом Каримовым. После она пыталась построить любовь с Романом Третьяковым. Мужчина, который был старше своей юной избранницы, пытался ее направлять, но в итоге он ушел с проекта, а Ольга за ним не пошла. Еще одним ее избранником стал Тимофей Майоров, однако в итоге ребята решили остаться друзьями.В 2012-м Ольга Бузова вышла замуж за известного футболиста Дмитрия Тарасова. Тогда девушка признавалась, что весь ее мир прикован лишь к одному человеку, а именно супругу. Однако в 2016-м спортсмен развелся с ней и женился на модели из Ростова Анастасии Костенко.Свое внимание к звезде проявлял и Роман Гриценко. Молодой человек начал ухаживать за Бузовой еще будучи участником «Дом-2». Позже он пришел на телевизионное шоу «План Б», чтобы покорить ее сердце, но у него ничего так и не вышло.На протяжении длительного времени Ольга Бузова дружит и с Тимуром Батрутдиновым. Они оба называют эти отношения «дружба на грани». По их словам, черту постарались не переступать и у них получилось.Постарался все сделать, чтобы очаровать Ольгу Бузову Денис Лебедев. Но в итоге выяснилось, что на ее имени он хотел заработать себе популярность.Настоящий же роман, как оказалось, у Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. Пара отдохнула в Куршевеле, а позже отправились в Таиланд. Теперь поклонники желают влюбленным счастья в совместной жизни.