«Собчак и маленькие гаденыши»: Телеведущая Ксения Собчак показала фото с двумя детьми

"Картина "Жизнь внесла свои коррективы" или "Собчак и маленькие гаденыши", - подписала светская львица пляжное фото, напомнив о своем скандальном высказывании в адрес детей.

"А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои, или я одна такая?" - отметила Собчак.

В кадре Ксения Собчак предстала с двумя детьми - мальчиком и девочкой. На руках она держит сына Платона, а девочка - это дочь друзей эпатажной светской львицы, вместе с которыми она отдыхала на солнечном курорте. Как отметила знаменитость, ее точка зрения касательно "маленьких гаденышей", как ранее называла она детей, кардинально изменилась с появлением наследника.До рождения сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом Ксения Собчак не раз высказывала свое негативное отношение к детям. Звезда отказывалась прекращать ремонт в своей квартире, когда рядом у соседей спал маленький ребенок, а также называла наследников "маленькими гаденышами".