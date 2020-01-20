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«Собчак и маленькие гаденыши»: Телеведущая Ксения Собчак показала фото с двумя детьми

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2", эпатажная светская львица Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пляжный снимок с Мальдив, где она отдыхала вместе с мужем Константином Богомоловым, сыном Платоном и друзьями. В кадре знаменитость предстала с двумя детьми, отметив, что ее точка зрения касательно их сильно изменилась.
«Собчак и маленькие гаденыши»: Телеведущая Ксения Собчак показала фото с двумя детьми

В кадре Ксения Собчак предстала с двумя детьми - мальчиком и девочкой. На руках она держит сына Платона, а девочка - это дочь друзей эпатажной светской львицы, вместе с которыми она отдыхала на солнечном курорте. Как отметила знаменитость, ее точка зрения касательно "маленьких гаденышей", как ранее называла она детей, кардинально изменилась с появлением наследника.
"Картина "Жизнь внесла свои коррективы" или "Собчак и маленькие гаденыши", - подписала светская львица пляжное фото, напомнив о своем скандальном высказывании в адрес детей.

До рождения сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом Ксения Собчак не раз высказывала свое негативное отношение к детям. Звезда отказывалась прекращать ремонт в своей квартире, когда рядом у соседей спал маленький ребенок, а также называла наследников "маленькими гаденышами".
"А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои, или я одна такая?" - отметила Собчак.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:36

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