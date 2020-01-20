АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Названы 4 способа снизить риск заболеваний, связанных с употреблением алкоголя

Медики перечислили 4 простых способа снизить риски возникновения целого ряда заболеваний, которые вызывает употребление алкоголя. Именно увлечение спиртными напитками, как свидетельствует врачебная статистика, часто становится причиной расстройств здоровья.
Названы 4 способа снизить риск заболеваний, связанных с употреблением алкоголя

Только в США всего за 18 лет смертность от недугов, вызванных алкоголем, увеличилась более, чем вдвое, с 36 тысяч случаев в 1999 году до 73 тысяч в 2017-м. Для уменьшения негативного влияния подобных напитков на органы и системы следует заниматься физическими упражнениями. Регулярные нагрузки и активная деятельность выводит из организма токсины и оздоравливает печень, дополнительно уменьшая воздействие свободных радикалов.

Кроме того, алкоголь обладает мочегонным свойством, обезвоживая организм, потому во время праздников и при любых других случаях употребления спиртного необходимо также пить достаточное количество воды. Выбирая вино, пиво, виски или любой другой алкогольный напиток, не стоит соблазняться на дешевые товары низкого качества. Также следует избегать многокомпонентных напитков, особенно с сахаром.

Подобные возлияния способны вывести из строя как желудочно-кишечный тракт, так и поджелудочную железу. Ни в коем случае нельзя закусывать фастфудом, а также жирными и жаренными продуктами. Такие блюда, как и любая другая нездоровая пища, усугубляет вред от алкоголя, вдобавок увеличивая риски ожирения и других заболеваний.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров показал, как его годовалая дочь Мария делает воздушный…
Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван…
Шарлиз Терон окончательно испортила волосы экспериментами с…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук оплатила пенсионерам покупки в…
Принц Гарри и Меган Маркл будут получать финансовую поддержку от принца…
Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году…
Россияне назвали сумму для идеального…
Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не…
Флагманский кроссовер Hyundai Palisade стал на шаг ближе к появлению в…
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби после дебоша на борту…
Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет…
Эксперт назвал пять способов «угробить» автомобиль…
Прохор Шаляпин "засветился" в американском отеле в компании эффектной…
Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный…
«Сатанинская секта»: Воля и Мартиросян пошутили над Бузовой в Comedy…
Елена Ваенга показала архивное фото в 16-летнем…
Ученые научились предсказывать успешность…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко обратился в полицию после драки с…
Влад Топалов ищет рецепты против «трений» с женой региной…
Названы 4 способа снизить риск заболеваний, связанных с употреблением…
Светлана Ходченкова произвела фурор горячими танцами на…
Совершенно новый легендарный мотоцикл Jawa нашли в гараже спустя 29…
В Аравийском море начались российско-японские…
Instagram или реальная жизнь: как выглядят участники проекта «Дом-2» без…
Медики сообщают, что рак шейки матки в скором времени может полностью…
Россия нарастит количество радаров для обнаружения гиперзвуковых целей в…
В Сети появились сведения, что Марина Африкантова и Роман Капаклы решили покинуть проект…
Володин поддержал призыв президента РФ о поправках в…
Просмотреть все новости