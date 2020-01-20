Названы 4 способа снизить риск заболеваний, связанных с употреблением алкоголя





Только в США всего за 18 лет смертность от недугов, вызванных алкоголем, увеличилась более, чем вдвое, с 36 тысяч случаев в 1999 году до 73 тысяч в 2017-м. Для уменьшения негативного влияния подобных напитков на органы и системы следует заниматься физическими упражнениями. Регулярные нагрузки и активная деятельность выводит из организма токсины и оздоравливает печень, дополнительно уменьшая воздействие свободных радикалов.Кроме того, алкоголь обладает мочегонным свойством, обезвоживая организм, потому во время праздников и при любых других случаях употребления спиртного необходимо также пить достаточное количество воды. Выбирая вино, пиво, виски или любой другой алкогольный напиток, не стоит соблазняться на дешевые товары низкого качества. Также следует избегать многокомпонентных напитков, особенно с сахаром.Подобные возлияния способны вывести из строя как желудочно-кишечный тракт, так и поджелудочную железу. Ни в коем случае нельзя закусывать фастфудом, а также жирными и жаренными продуктами. Такие блюда, как и любая другая нездоровая пища, усугубляет вред от алкоголя, вдобавок увеличивая риски ожирения и других заболеваний.