«Все нормально, настроение хорошее»: Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актера





«Он чувствует себя довольно хорошо, поэтому все в порядке, настроение хорошее. Сейчас в большей степени находится дома, поскольку ездить в театр ему все-таки сложно, но он с театром постоянно находится в контакте. Совсем недавно к нему в гости приезжала директор, поэтому все нормально», - приводит агентство слова собеседника.Стоит отметить, что состояние здоровья Армена Борисовича резко ухудшилось еще осенью 2017 года, в результате чего актер угодил в больницу. Вскоре после этого Джигарханян выступил с неожиданными обвинениями в адрес своей молодой супруги - пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая, как утверждал народный артист, «причиняла ему немало боли». Позднее пара расторгла свой брак и перешла в процесс длительных судебных тяжб. В то же самое время Армен Джигарханян проходил регулярное лечение в санаториях и больницах.