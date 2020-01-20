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«Все нормально, настроение хорошее»: Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Известный актер театра и кино Армен Джигарханян чувствует себя довольно хорошо, однако ему пока сложно посещать театр. Об этом, как сообщает агентство РИА Новости, сообщил друг народного артиста Артур Согомонян.
«Все нормально, настроение хорошее»: Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актера

«Он чувствует себя довольно хорошо, поэтому все в порядке, настроение хорошее. Сейчас в большей степени находится дома, поскольку ездить в театр ему все-таки сложно, но он с театром постоянно находится в контакте. Совсем недавно к нему в гости приезжала директор, поэтому все нормально», - приводит агентство слова собеседника.

Стоит отметить, что состояние здоровья Армена Борисовича резко ухудшилось еще осенью 2017 года, в результате чего актер угодил в больницу. Вскоре после этого Джигарханян выступил с неожиданными обвинениями в адрес своей молодой супруги - пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая, как утверждал народный артист, «причиняла ему немало боли». Позднее пара расторгла свой брак и перешла в процесс длительных судебных тяжб. В то же самое время Армен Джигарханян проходил регулярное лечение в санаториях и больницах.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:50

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