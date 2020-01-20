«Все нормально, настроение хорошее»: Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Известный актер театра и кино Армен Джигарханян чувствует себя довольно хорошо, однако ему пока сложно посещать театр. Об этом, как сообщает агентство РИА Новости, сообщил друг народного артиста Артур Согомонян.
«Он чувствует себя довольно хорошо, поэтому все в порядке, настроение хорошее. Сейчас в большей степени находится дома, поскольку ездить в театр ему все-таки сложно, но он с театром постоянно находится в контакте. Совсем недавно к нему в гости приезжала директор, поэтому все нормально», - приводит агентство слова собеседника.
Стоит отметить, что состояние здоровья Армена Борисовича резко ухудшилось еще осенью 2017 года, в результате чего актер угодил в больницу. Вскоре после этого Джигарханян выступил с неожиданными обвинениями в адрес своей молодой супруги - пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая, как утверждал народный артист, «причиняла ему немало боли». Позднее пара расторгла свой брак и перешла в процесс длительных судебных тяжб. В то же самое время Армен Джигарханян проходил регулярное лечение в санаториях и больницах.
«Он чувствует себя довольно хорошо, поэтому все в порядке, настроение хорошее. Сейчас в большей степени находится дома, поскольку ездить в театр ему все-таки сложно, но он с театром постоянно находится в контакте. Совсем недавно к нему в гости приезжала директор, поэтому все нормально», - приводит агентство слова собеседника.
Стоит отметить, что состояние здоровья Армена Борисовича резко ухудшилось еще осенью 2017 года, в результате чего актер угодил в больницу. Вскоре после этого Джигарханян выступил с неожиданными обвинениями в адрес своей молодой супруги - пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая, как утверждал народный артист, «причиняла ему немало боли». Позднее пара расторгла свой брак и перешла в процесс длительных судебных тяжб. В то же самое время Армен Джигарханян проходил регулярное лечение в санаториях и больницах.