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Влад Топалов ищет рецепты против «трений» с женой региной Тодоренко

Экс-солист группы «Smash!!» Влад Топалов ищет рецепты против «трений» с женой Региной Тодоренко. Певец спросил у своих подписчиков в Instagram об их эффективных способах решения семейных разногласий.
Влад Топалов ищет рецепты против «трений» с женой региной Тодоренко

Под опубликованном фото в своём микроблоге в Instagram, на котором певец запечатлен с книгой-руководством для мужчин в отношении женщин, Влад Топалов спросил у своих подписчиков, какие способы решения семейных разногласий применяют они. «Есть ли у кого эффективные рецепты против «трений», ― пишет музыкант, отмечая, что подобное чтиво вряд ли поможет при возникновении ссор, а необходимым качеством в таких случаях является смирение.

Поклонники экс-солист группы «Smash!!» в комментариях охотно делятся своими «рецептами счастья»: «Обнимашки, целовашки, взаимопонимашки и уступашки друг друг», «Не делать ничего не эмоциях и вовремя замолчать», «В любой непонятной ситуации ― целуй и обнимай. Наш секрет семейной жизни», «Всегда говорить: «И за это я тебя люблю...» ― пишут фолловеры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 20:26

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