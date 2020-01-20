Светлана Ходченкова произвела фурор горячими танцами на шесте
Известная российская актриса Светлана Ходченкова несколько лет тому назад увлеклась танцами на пилоне. А недавно артистка продемонстрировала, чему научилась за все это время, произведя фурор среди своих поклонников.
На страничке Ходченковой в социальной сети Instagram был опубликован снимок, который сразу же вызвал ажиотаж среди ее подписчиков. На этом кадре знаменитость запечатлена на пилоне в момент очередной тренировки по танцам на шесте. Более того, снимок позволил поклонникам актрисы рассмотреть и ее идеальную фигуру. В подписи к этой публикации артистка также решила поделиться с поклонниками некоторыми подробностями о своем новом увлечении. Так, по ее словам, танцы на пилоне являются физически очень тяжелым занятием. «В первые же 5 минут репетиции я стерла руки в кровь, поэтому пришлось надевать перчатки. А во время второго урока, несмотря на перчатки, было ощущение, словно держишься руками за раскаленный металл. Поэтому между первыми тренировками приходилось делать перерывы, чтобы боль немного улеглась», - посетовала звезда.
Поклонники высоко оценили и показанное фото, и фигуру артистки и даже ее растяжку. «Какая прекрасная растяжка», «Очень красиво и совсем не вульгарно», «Красавица и трудяга», - пишут в комментариях под этой публикацией восторженные пользователи.
На страничке Ходченковой в социальной сети Instagram был опубликован снимок, который сразу же вызвал ажиотаж среди ее подписчиков. На этом кадре знаменитость запечатлена на пилоне в момент очередной тренировки по танцам на шесте. Более того, снимок позволил поклонникам актрисы рассмотреть и ее идеальную фигуру. В подписи к этой публикации артистка также решила поделиться с поклонниками некоторыми подробностями о своем новом увлечении. Так, по ее словам, танцы на пилоне являются физически очень тяжелым занятием. «В первые же 5 минут репетиции я стерла руки в кровь, поэтому пришлось надевать перчатки. А во время второго урока, несмотря на перчатки, было ощущение, словно держишься руками за раскаленный металл. Поэтому между первыми тренировками приходилось делать перерывы, чтобы боль немного улеглась», - посетовала звезда.
Поклонники высоко оценили и показанное фото, и фигуру артистки и даже ее растяжку. «Какая прекрасная растяжка», «Очень красиво и совсем не вульгарно», «Красавица и трудяга», - пишут в комментариях под этой публикацией восторженные пользователи.