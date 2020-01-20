Совершенно новый легендарный мотоцикл Jawa нашли в гараже спустя 29 лет
Автор YouTube-канала Roma Urraco опубликовал в Сети видеоролик, на котором показал очередную находку из далекого советского прошлого. Речь о совершенно новом мотоцикле Jawa 1990 года выпуска, который в течение почти 30 лет хранился в одном из гаражей украинского города Полтавы.
Как рассказал автор, одометр найденного экземпляра зафиксировал пробег на отметке всего в 4 километра, однако в действительности «Ява» никогда не ездила – это лишь калибровочный заводской показатель. Более того, сам мотоцикл был куплен еще в январе 1991 года для последующего вывоза на Кубу, где его планировали продать. Однако планы изменились, и техника так и осталась в гараже на долгие годы. В 2010 году ящик с разобранной Jawa 350/638 мешал хозяевам, поэтому они собрали мотоцикл, однако заводить его так и не стали.
Представленный экземпляр является одной из последних моделей знаменитых «чехословацких» мотоциклов, которые поставлялись в СССР в то время. Более того, найденный в Полтаве образец является версией с коляской из стеклопластика, поэтому у него отсутствует ножка и зеркало с той стороны, где по идее должна была крепиться люлька.
Как рассказал автор, одометр найденного экземпляра зафиксировал пробег на отметке всего в 4 километра, однако в действительности «Ява» никогда не ездила – это лишь калибровочный заводской показатель. Более того, сам мотоцикл был куплен еще в январе 1991 года для последующего вывоза на Кубу, где его планировали продать. Однако планы изменились, и техника так и осталась в гараже на долгие годы. В 2010 году ящик с разобранной Jawa 350/638 мешал хозяевам, поэтому они собрали мотоцикл, однако заводить его так и не стали.
Представленный экземпляр является одной из последних моделей знаменитых «чехословацких» мотоциклов, которые поставлялись в СССР в то время. Более того, найденный в Полтаве образец является версией с коляской из стеклопластика, поэтому у него отсутствует ножка и зеркало с той стороны, где по идее должна была крепиться люлька.