Совершенно новый легендарный мотоцикл Jawa нашли в гараже спустя 29 лет





Как рассказал автор, одометр найденного экземпляра зафиксировал пробег на отметке всего в 4 километра, однако в действительности «Ява» никогда не ездила – это лишь калибровочный заводской показатель. Более того, сам мотоцикл был куплен еще в январе 1991 года для последующего вывоза на Кубу, где его планировали продать. Однако планы изменились, и техника так и осталась в гараже на долгие годы. В 2010 году ящик с разобранной Jawa 350/638 мешал хозяевам, поэтому они собрали мотоцикл, однако заводить его так и не стали.Представленный экземпляр является одной из последних моделей знаменитых «чехословацких» мотоциклов, которые поставлялись в СССР в то время. Более того, найденный в Полтаве образец является версией с коляской из стеклопластика, поэтому у него отсутствует ножка и зеркало с той стороны, где по идее должна была крепиться люлька.