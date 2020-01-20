Ученые научились предсказывать успешность человека





Как показал проведенный эксперимент, на успешность человека могут влиять самые разнообразные факторы, начиная от набора генов и везения, заканчивая образованием и прочими факторами. На данный момент специалисты пытаются конкретизировать весь массив данных, чтобы вывести в будущем некое подобие «формулы успеха». Всего за время исследования в нем приняли участие примерно девять сотен человек, но к значительным результатам авторов это не привело. Как бы там ни было, но даже полученная информация позволила специалистам провести расчет полигенного балла, посредством которого они могут определить вероятность успешности человека.Как признают авторы этой научной работы, каждый человек обладает уникальным набором генов, а потому выводимое значение приходится рассчитывать, принимая во внимание огромное количество переменных. Впрочем, если подойти к решению этого вопроса со всей серьезностью, подчеркивают они, получить реальную формулу для расчета потенциальной успешности человека действительно можно.