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В Сети нашли забытую игру из вселенной «Ведьмака» про молодого Геральта

С выходом сериала «Ведьмак», снятого американским сервисом Netflix, количество материалов, посвященных вселенной из книг Анджея Сапковского, в Сети растет в геометрической прогрессии. Так, недавно пользователи отыскали забытую многим игру о молодом Геральте.
В Сети нашли забытую игру из вселенной «Ведьмака» про молодого Геральта

Отыскать оригинальную копию старой мобильной JAVA-игры под названием «The Witcher: Crimson Trail», выпущенную еще в далеком 2007 году, удалось автору YouTube-канала minimme. Этот мобильный релиз был выпущен в качестве своего рода дополнения к анонсированной тогда оригинальной первой версии игры «Ведьмак» от польской студии CD Project RED.

Отмечается, что найденная игра рассказывает о молодых годах ведьмака по имени Геральт, который к тому моменту только-только закончил обучаться своему ремеслу и еще не успел стать узнаваемым многими «элитным» охотником на чудовищ.

Примечателен и тот факт, что ни один другой сетевой источник ранее никогда не публиковал описание этого уникального игрового релиза.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:10

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