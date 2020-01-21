В Сети нашли забытую игру из вселенной «Ведьмака» про молодого Геральта





Отыскать оригинальную копию старой мобильной JAVA-игры под названием «The Witcher: Crimson Trail», выпущенную еще в далеком 2007 году, удалось автору YouTube-канала minimme. Этот мобильный релиз был выпущен в качестве своего рода дополнения к анонсированной тогда оригинальной первой версии игры «Ведьмак» от польской студии CD Project RED.Отмечается, что найденная игра рассказывает о молодых годах ведьмака по имени Геральт, который к тому моменту только-только закончил обучаться своему ремеслу и еще не успел стать узнаваемым многими «элитным» охотником на чудовищ.Примечателен и тот факт, что ни один другой сетевой источник ранее никогда не публиковал описание этого уникального игрового релиза.