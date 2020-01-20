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Филипп Киркоров появился на юбилее Хиблы Герзмавы без макияжа

Филипп Киркоров на своей странице в Instagram в режиме Stories опубликовал видео с мероприятия по случаю 50-летия оперной певицы Хиблы Герзмавы. На нём певец предстал в необычном для себя образе без использования косметики.

На торжество пригласили много именитых гостей, среди которых присутствовали юморист Максим Галкин, певица Лайма Вайкуле, композитор Александра Пахмутова, оперная певица Анна Нетребко, пианист Денис Мацуев и многие другие. Филипп Киркоров предпочёл появится на празднике в новом образе. Певец решил предстать перед знаменитыми друзьями и гостями в натуральном облике без использования косметики. Это не осталось незамеченным и многие поклонники шоумена, которые привыкли к его сверкающим и необычным появлениям, удивились такому выбору. И всё же своему стилю певец не стал изменять.
Филипп Киркоров появился на юбилее Хиблы Герзмавы без макияжа

Для выхода в свет он выбрал эффектный пиджак с черно-белыми узорами и сверкающими серебристыми вставками и рубашку, усеянную стразами. Филипп Киркоров вместе с остальными гостями наслаждался выступлением Лаймы Вайкуле, танцевал и поздравлял оперную певицу. На одном из кадров видео видно, как поп-король подпевает латвийской певице и вместе с ней исполняет её хит «Вернисаж». В свою очередь, именинница Хибла Герзмава поблагодарила певца за то, что нашел время и посетил её праздничное мероприятие.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:24

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