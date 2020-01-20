Россия нарастит количество радаров для обнаружения гиперзвуковых целей в Арктике





Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в отечественном ОПК, генеральным штабом было принято решение о развертывании в Арктике еще нескольких РЛС «Резонанс-Н» в дополнение к пяти уже имеющимся в регионе радарным станциям. Новое оборудование функционирует в метровом диапазоне по принципу волнового резонанса. Такие технические возможности позволяют эффективно засекать даже самые малозаметные и скоростные воздушные цели, в том числе те, скорость движения которых достигает 20 Махов.«Резонанс» способен обнаружить аэродинамические цели самого разного типа: крылатые ракеты, самолеты и прочие объекты. При этом, дальность обнаружения радара составляет 600 километров, а высота – 100 километров. Кроме того, обнаружение баллистических целей с помощью «Резонанс-Н» возможно на дальности до 1200 километров.