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Россия нарастит количество радаров для обнаружения гиперзвуковых целей в Арктике

Количество расположенных на территории Арктики радаров серии «Резонанс-Н», которые способны засекать объекты и цели, движущиеся со сверхзвуковой скоростью, в будущем будет увеличено. Генеральным штабом ВС России принято решение об увеличении группировки таких радарных станций в два раза.
Россия нарастит количество радаров для обнаружения гиперзвуковых целей в Арктике

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в отечественном ОПК, генеральным штабом было принято решение о развертывании в Арктике еще нескольких РЛС «Резонанс-Н» в дополнение к пяти уже имеющимся в регионе радарным станциям. Новое оборудование функционирует в метровом диапазоне по принципу волнового резонанса. Такие технические возможности позволяют эффективно засекать даже самые малозаметные и скоростные воздушные цели, в том числе те, скорость движения которых достигает 20 Махов.

«Резонанс» способен обнаружить аэродинамические цели самого разного типа: крылатые ракеты, самолеты и прочие объекты. При этом, дальность обнаружения радара составляет 600 километров, а высота – 100 километров. Кроме того, обнаружение баллистических целей с помощью «Резонанс-Н» возможно на дальности до 1200 километров.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:59

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