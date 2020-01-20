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В Аравийском море начались российско-японские учения

Сегодня, 20 января, в акватории Аравийского моря стартовали совместные военные российско-японские учения. ВМФ РФ представляет сразу три судна, которые вместе с экипажем японского эсминца «Харусамэ» выполнят ряд операций.
В Аравийском море начались российско-японские учения

Отряды корабля «Ярослав Мудрый», танкерного судна «Ельня» и буксирного «Виктор Конецкий», принадлежавшие Балтийскому флоту, уже прибыли в район, назначенный для проведения учебных мероприятий. В ходе операции суднам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки, показав маневренность, в том числе, в ночное время. Экипажи кораблей также покажут мастерство в проведении досмотра и вызволения условно захваченного пиратскими флотилиями судна. Особое внимание было сосредоточено на элементах посадки на палубу корабля.

Завтра, 21 января, учения продолжатся, перейдя в активную фазу, настоящие мероприятия впервые проходят в сотрудничестве флота Балтийского моря и японского ВМФ. С места постоянного размещения российские суда вышли в начале октября минувшего года. К месту учебных маневров прибыли отряды морских пехотинцев антитеррористических подразделений Балтийского флота Российской Федерации.

Кроме того, за этот срок моряки провели под своей защитой из Красного моря в Аравийское караван из кораблей гражданского назначения. В декабре судна БФ также участвовали в учениях с кораблями ВМФ Индии. Проводимые сейчас учебные маневры завершатся конференцией с обсуждением деталей ряда ситуаций, а также информационного обмена и безопасности.

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Политика / Главные новости
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:04

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