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Mazda отзывает в России 22 автомобиля модели CX-9

Японская компания Mazda отзывает в России 22 экземпляра кроссоверов СХ-9. Причиной отзывной кампании называют дефектные шины.
Mazda отзывает в России 22 автомобиля модели CX-9

Сообщается, что под отзыв подпадают автомобили конкретной модели (Mazda CX-9), которые были проданы россиянам в период 9-14 мая минувшего года. Официальный дилер марки в стране обязался осуществить бесплатный ремонт указанной неисправности. Такие данные приводятся на сайте Росстандарта. Более точная причина отзыва, как выяснилось позднее благодаря публикации на сайте контролирующего органа, возможное отслоение протектора от каркаса покрышек. «В процессе производства шин специальная смесь, которая используется для создания экспериментальных образцов, случайно смешалась с сырьем для серийной продукции, что вылилось в снижение уровня прочности протектора», - говорится в тексте этого сообщения.

Всем владельцам указанных автомобилей официальный дилер предлагает проверить факт необходимости посещения ближайшего сервисного центра по списку VIN-номеров, опубликованных также на сайте Росстандарта.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:45

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