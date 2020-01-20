Розы в постель и стеклянная скрипка: Давид Манукян поздравил Ольгу Бузову с днем рождения





В день рождения Ольга Бузова получила поздравления не только от родной сестры Анны, а также подруг Яны Акру и Ольги Десятовской. Последняя пожелала своей тезке «быть счастливой ровно так же, какой она является и сейчас», а обе девушки обнародовали в своих микроблогах в Instagram совместные видео с Бузовой, оставив для именинницы трогательные послания.Блогер Давид Манукян тоже нежно поздравил певицу, причем с самого утра. На данный момент пара отдыхает на роскошной вилле в Таиланде с собственным бассейном. Он преподнес избраннице большой букет алых роз, разбудив ее, а затем пригласил в дом музыканта, который посвятил певице романтическую композицию, исполнив ее на стеклянной скрипке.Давид Манукян помог Ольге Бузовой встать с кровати, а затем влюбленные станцевали под музыку нежный танец. Все происходящее блогер затем показал в разделе Stories в соцсети Instagram.