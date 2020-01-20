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Певица Адель готовится выпустить новый альбом

Известная британская певица Адель, судя по всему, готовит своим поклонникам очередной подарок. В нынешнем году исполнительница планирует выпустить новый альбом.
Певица Адель готовится выпустить новый альбом

Об этом в беседе с журналистами популярного издания Music Week рассказали агенты знаменитой певицы Люси и Джонатан Дикинс. Назвать точную дату выхода новой пластинки Адель агенты не смогли, однако официально подтвердили прессе информацию о том, что артистка на данный момент усердно работает в студии, поэтому ждать выхода нового альбома поклонникам ее творчества осталось совсем недолго. Стоит отметить, что последний студийный альбом Адель вышел довольно давно – в 2015 году.

В октябре минувшего года появились первые слухи о новой пластинке Адель. Некоторые источники даже заявляли, что альбом увидит свет еще до конца 2019 года, но эта информация не получила подтверждения. Вероятнее всего, выходу альбома помешали некоторые аспекты из личной жизни популярной исполнительницы. Ведь в минувшем году она пережила немало серьезных изменений. Певица рассталась со своим супругом, переехала жить в США, покинув родную Британию, и даже занялась своей фигурой – похудев благодаря тренировкам и диете примерно на 45 килограмм.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:46

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