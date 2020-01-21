АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

«Пугачева в молодости»: Саша Савельева удивила фанатов изменениями во внешности

Известная российская певица Саша Савельева опубликовала на своей страничке новое фото. На этом кадре знаменитость позирует в кресле с бокалом вина, причем, многие ее поклонники сразу же удивились тому, насколько серьезно преобразилась внешность артистки.
«Пугачева в молодости»: Саша Савельева удивила фанатов изменениями во внешности

Публикацией этого кадра Саша Савельева пригласила подписчиков принять участие в дискуссии о традициях Крещения. Она даже попросила поклонников рассказать, кто из них купался в проруби в воскресенье, что для них значат крещенские купания. Однако подписчики Савельевой предпочли обсуждать не старую религиозную традицию, а внешний вид самой певицы. Многие, к примеру, поразились тому, насколько изменилась внешность артистки, более того, они отметили, что с распущенными волосами и челкой Савельева стала очень похожей на Аллу Пугачеву.

«Тот неловкий момент, когда ты хотела быть похожей на Дженнифер Лопес, а все начинают сравнивать тебя с Примадонной», «Я сама удивилась. Очень похожа на Пугачеву», «Пугачева в молодости», - пишут удивленные поклонники артистки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Пугачева в молодости»: Саша Савельева удивила фанатов изменениями во…
В Сети нашли забытую игру из вселенной «Ведьмака» про молодого…
Тина Канделаки рассказала о совместимости женственности и…
Медики из Италии рассказали о пользе чая с…
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI…
Социологи составили портрет руководителей в…
«Больше никаких поцелуев»: Энрике Иглесиас показал милое фото с…
Фанатам игры Cyberpunk 2077 предложат купить металлическую руку героя Киану…
Актриса Селия Фрейхеро случайно обнажила грудь во время церемонии Feroz…
Стартовало голосование для определения победителей премии "Автомобиль года в…
Елена Малышева показала своих внуков " Короля Артура и Князя…
Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров показал, как его годовалая дочь Мария делает воздушный…
Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван…
Шарлиз Терон окончательно испортила волосы экспериментами с…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук оплатила пенсионерам покупки в…
Принц Гарри и Меган Маркл будут получать финансовую поддержку от принца…
Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году…
Россияне назвали сумму для идеального…
Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не…
Флагманский кроссовер Hyundai Palisade стал на шаг ближе к появлению в…
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби после дебоша на борту…
Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет…
Эксперт назвал пять способов «угробить» автомобиль…
Прохор Шаляпин "засветился" в американском отеле в компании эффектной…
Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный…
«Сатанинская секта»: Воля и Мартиросян пошутили над Бузовой в Comedy…
Елена Ваенга показала архивное фото в 16-летнем…
Ученые научились предсказывать успешность…
Просмотреть все новости