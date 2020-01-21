«Пугачева в молодости»: Саша Савельева удивила фанатов изменениями во внешности

Публикацией этого кадра Саша Савельева пригласила подписчиков принять участие в дискуссии о традициях Крещения. Она даже попросила поклонников рассказать, кто из них купался в проруби в воскресенье, что для них значат крещенские купания. Однако подписчики Савельевой предпочли обсуждать не старую религиозную традицию, а внешний вид самой певицы. Многие, к примеру, поразились тому, насколько изменилась внешность артистки, более того, они отметили, что с распущенными волосами и челкой Савельева стала очень похожей на Аллу Пугачеву.«Тот неловкий момент, когда ты хотела быть похожей на Дженнифер Лопес, а все начинают сравнивать тебя с Примадонной», «Я сама удивилась. Очень похожа на Пугачеву», «Пугачева в молодости», - пишут удивленные поклонники артистки.