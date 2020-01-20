Володин поддержал призыв президента РФ о поправках в Конституцию

Необычной новостью оказались предложения со стороны Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию РФ. Основные поправки в документ, действующий еще с 1994 года, касался уменьшения власти и должностных полномочий главы государства в пользу парламента. По словам президента РФ, общественность давно нуждалась в подобной инициативе относительно изменения государственного строя. Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил эти будущие перемены, которые обозначил как "историческое решение".Как считает народный депутат, иные формулировки в Основном законе страны позволят предоставить гражданам больше возможностей для решения вопросов, стоящих перед обществом. Помимо позитивных изменений в функционировании институтов государственной власти, в лучшую сторону также поменяется и общенациональное управление, поскольку увеличивается контроль за властями. При этом остаются значительными и президентские возможности, связанные с оценкой деятельности федеральных чиновников, премьер-министра, региональных чиновников и возможности снятия их с должности.