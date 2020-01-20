Владимир Путин внес проект закона о закреплении в Конституции гарантии индексации пенсий





Поправки при этом предлагается внести сразу в несколько конституционных статей. В том числе речь идет о статье, имеющей отношение к социальному обеспечению граждан. Так, в редакции Путина 75 статья должна быть дополнена частью, в которой гарантируется, что МРОТ в России должен быть не менее размера прожиточного минимума, здесь же содержится норма гарантированной индексации социальных выплат гражданам.Прописаны в документе и гарантии пенсионного обеспечения россиян, в том числе осуждаемых в последнее время индексаций размера пенсионных выплат. «В Росси формируется система пенсионного обеспечения населения, которая основывается на принципах всеобщности, солидарности и справедливости накоплений, и поддерживается ее работа. Кроме того, регулярно осуществляется индексация размера пенсий, что производится в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством», - гласит часть текста этого документа.