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Эксперт Сергей Канаев оценил идею о продаже «красивых» номерных знаков через госуслуги

Недавно стало известно о подготовке проекта постановления Кабмина, согласно которому физическим лицам будет разрешено резервировать «красивые» номерные знаки для автомобилей через госуслуги. Эту идею взялся прокомментировать Сергей Канаев – глава Национального центра безопасности движения.
Эксперт Сергей Канаев оценил идею о продаже «красивых» номерных знаков через госуслуги

По словам эксперта, подобное решение может представлять интерес не только для водителей, но и для тех лиц, которые вообще не управляют транспортными средствами, но являются их водителями. По утверждению Канаева, подобная система давно существует в ряде стран и уже успела доказать свою эффективность. «Это совершенно нормальная система, к ней есть доверие», - подчеркнул он. Более того, Канаев отдельно добавил, что при реализации подобной идеи аккредитация, аттестация, а также выдача лицензий будут производиться при тщательном контроле со стороны государственных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что автовладельцы в будущем могут получить возможность зарезервировать номерные знаки с предпочитаемым сочетанием цифр и букв непосредственно на сайте государственных услуг. Разумеется, за понравившиеся номера им придется заплатить пошлину в увеличенном размере, который будет определен Налоговым кодексом.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:54

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