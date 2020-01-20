Эксперт Сергей Канаев оценил идею о продаже «красивых» номерных знаков через госуслуги





По словам эксперта, подобное решение может представлять интерес не только для водителей, но и для тех лиц, которые вообще не управляют транспортными средствами, но являются их водителями. По утверждению Канаева, подобная система давно существует в ряде стран и уже успела доказать свою эффективность. «Это совершенно нормальная система, к ней есть доверие», - подчеркнул он. Более того, Канаев отдельно добавил, что при реализации подобной идеи аккредитация, аттестация, а также выдача лицензий будут производиться при тщательном контроле со стороны государственных органов.Напомним, ранее сообщалось, что автовладельцы в будущем могут получить возможность зарезервировать номерные знаки с предпочитаемым сочетанием цифр и букв непосредственно на сайте государственных услуг. Разумеется, за понравившиеся номера им придется заплатить пошлину в увеличенном размере, который будет определен Налоговым кодексом.