На авторынке России скоро появится кроссовер Audi Q5 ABT





Производитель Audi Россия собирается начать продажи Q5 ABT уже в феврале этого года, когда первые экземпляры поступят в распоряжение автосалонов. В пресс-службе фирмы отметили, что количество кроссоверов будет ограниченным. Известно, что эксклюзивную линейку оснастили аэродинамическим обвесом, который переняли у ABT Sportsline. Этот комплект включает в себя накладки на пороги, двери и выхлопную структуру, а также спойлер на задней части автомобиля. Перемены также коснулись дизайна переднего и заднего бамперов.Что касается технических характеристик, то будущий владелец Audi Q5 ABT сможет получить 2-литровый двигатель TFSI мощностью 249 л. с. Этот силовой агрегат способен разогнать "паркетник" до первой сотни километров всего за 6,3 с. Кроме прочего, на рынке России должны появиться кроссовер в кузове купе Q3 Sportback, переделанные кросс-универсал A6 Allroad и SUV Q7, помимо моделей S6/S7/S8, над которыми поработали в тюнинг-ателье. В их число также вошли SQ7/SQ8 в комплектации Sport.