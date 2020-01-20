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Медики сообщают, что рак шейки матки в скором времени может полностью исчезнуть

Медики сообщают, что рак шейки матки в скором времени может полностью исчезнуть. Данный прогноз они делают на основе информации о повышении качества диагностики и повальной медицины в большинстве развитых стран.
Медики сообщают, что рак шейки матки в скором времени может полностью исчезнуть

Некоторые из стран уже сейчас могут поделиться успехом не только современного и качественного лечения данной болезни, но и сведения количества больных к нулю. Основываясь на мнении экспертов из Фонда медицинского страхования Англии, это может стать прорывом во многих специальных заведениях за счет повышения условий диагностики и масштабной вакцинации пациентов. В текущем месяце в Англии начали испытывать новую методику раннего обнаружения папилломавируса, который может отвечать за все случаи опухолей шейки матки. Если же у представительниц женского пола обнаруживается ВПЧ, то их перенаправляют на дальнейшее обследование. С помощь этого метода английские ученые прогнозируют предотвратить более чем 25% новых случаев болезни. Если же соединить его с масштабной вакцинацией, то можно будет вовсе избавить женщин Англии и Уэльса от заболевания.

Напомним, что, исходя из статистических данных, только в Англии с раком шейки матки сталкивается около 2500 человек. Это злокачественное заболевание характеризуется обильным кровотечениями между периодами менструации и болью во время секса.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 20:00

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