В Сети заподозрили Давида Манукяна в гомосексуализме





По версии пользователей блога "Богиня.орг", мать Ольги Бузовой выяснила, что Давид Манукян якобы эпилирует ноги и переодевается в женскую одежду, а затем и вовсе узнала, что блогер общался с продюсером звезды Антоном Богуславским еще до знакомства с Ольгой Бузовой. Молодого человека, по сведениям СМИ, замечали в компании парней, а потому появились подозрения о его нетрадиционной ориентации.Мать Ольги Бузовой, как утверждают пользователи Сети, категорически против ее отношений, ведь Давид Манукян может попросту использовать звезду. Не секрет, что после новости об их романе у блогера увеличилось число подписчиков, а за рекламу в Instagram он стал зарабатывать внушительные деньги. Только родные Бузовой не верят в искренность чувств молодого человека, как и ее фанаты, выступая категорически против их свадьбы.