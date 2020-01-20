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Мадонна снова отменила выступление перед самым началом концерта в Лиссабоне

Знаменитая поп-дива Мадонна отменила очередное свое выступление. В этот раз артистке пришлось сорвать концерт в Лиссабоне, причем о его отмене было объявлено всего за 45 минут до официального начала.
Мадонна снова отменила выступление перед самым началом концерта в Лиссабоне

«Мы сожалеем, но вынуждены сообщить, что сегодня вечером Мадонна не может выступить на сцене», - говорилось в сообщении ее представителей, разосланном поклонникам накануне вечером, как раз перед началом концерта. Позднее извинения за отмену выступления своим поклонникам принесла и лично певица. Она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram сообщение со словами благодарности в адрес жителей Лиссабона. «Простите пожалуйста, я была вынуждена отменить сегодняшнее мероприятие. Я обязана прислушиваться к своему телу, а оно настойчиво требует отдыха», - подчеркнула исполнительница.

Поклонники, к слову, отнеслись к этому сообщению по-разному. Кто-то пожелал звезде поскорее выздоравливать и прийти в прежнюю форму, признаваясь ей в любви и верности, другие же требовали справедливости и высказывали опасения по поводу того, что Мадонна в ближайшем будущем вполне может сорвать и другие свои концерты, в том числе в Лондоне.

Примечательно, что это уже восьмой концерт гастрольного тура под названием «Madame X», который знаменитая певица отменяет, мотивируя свои действия усталостью и плохим самочувствием.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:23

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