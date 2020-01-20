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«В огне»: Ольга Бузова выпустила новую песню в свой день рождения

В свой день рождения телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова представила поклонникам новую композицию под названием "В огне". Фолловеры поблагодарили кумира за новый хит и выразили ей свое восхищение.
«В огне»: Ольга Бузова выпустила новую песню в свой день рождения

Сегодня Ольга Бузова отмечает свое 34-летие. Сейчас, как известно, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" отдыхает в Таиланде, куда отправилась вместе с возлюбленным - блогером Давидом Манукяном. Утром звезда опубликовала полностью обнаженный снимок, чем удивила своих поклонников в Instagram, а также написала для себя трогательное поздравление, поблагодарив родителей за жизнь, а Вселенную - за прошедший год.

Как оказалось, у певицы был еще один сюрприз для фанатов - новая песня. Трек получил название "В огне" и уже доступен всем желающим на видеохостинге YouTube. Поклонники поспешили поблагодарить кумира за приятную неожиданность и пожелали ей счастья, поспешив попросить выпускать новые хиты почаще.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:38

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