«В огне»: Ольга Бузова выпустила новую песню в свой день рождения





Сегодня Ольга Бузова отмечает свое 34-летие. Сейчас, как известно, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" отдыхает в Таиланде, куда отправилась вместе с возлюбленным - блогером Давидом Манукяном. Утром звезда опубликовала полностью обнаженный снимок, чем удивила своих поклонников в Instagram, а также написала для себя трогательное поздравление, поблагодарив родителей за жизнь, а Вселенную - за прошедший год.Как оказалось, у певицы был еще один сюрприз для фанатов - новая песня. Трек получил название "В огне" и уже доступен всем желающим на видеохостинге YouTube. Поклонники поспешили поблагодарить кумира за приятную неожиданность и пожелали ей счастья, поспешив попросить выпускать новые хиты почаще.