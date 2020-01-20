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Лолита улетела отдыхать в Израиль с молодым мужчиной

Согласно данным Telegram-канала «Только никому…», Лолита улетела отдыхать в Израиль с молодым мужчиной. 56-летнюю певицу заметили со спутником в зоне для пассажиров бизнес-класса в аэропорту Шереметьево.
Лолита улетела отдыхать в Израиль с молодым мужчиной

По словам очевидцев, мужчина на вид примерно 45 лет выглядел он очень серьезно и респектабельно. В Telegram-канале отметили, что новый спутник Лолиты намного симпатичнее ее бывшего мужа Дмитрия Иванова. Рядом с ним певица выглядела счастливой.

Лолита заявила о том, что разводится со своим пятым супругом, летом 2019 года. Вначале артистка и тренер по сквошу заверили, что они расстаются мирно и без всяких претензий друг к другу. Но вскоре стало известно, что спортсмен на протяжении нескольких лет изменял Лолите и использовал ее для того, чтобы получить израильское гражданство.

Певица уже пришла в себя после развода, а поклонники отмечают, что она значительно постройнела и помолодела. Некоторые пользователи убеждены, что Лолита прибегла к помощи пластического хирурга, так как она не поклонница диет и тренировок в спортзале, другие же списывают такие изменения во внешности на "свободу от супружеской жизни". Теперь артистка с удовольствием демонстрирует свою фигуру в обтягивающих нарядах и позирует в купальнике.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:00

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