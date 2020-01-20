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Россияне назвали сумму для идеального путешествия

Большему количеству россиян достаточно было бы для идеальной поездки 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования туристического сервиса Aviasales, которые были обнародованы 20 января.

Экспертами были опрошены более чем 67 тысяч пользователей поисковика, в результате была определена цена, на которой остановили свой выбор 35% опрошенных. Сумму в 100 тысяч рублей они бы хотели потратить на посещение Японии, Великобритании, США. Некоторые признались, что с удовольствием отправились бы в путешествие по России, а другие предпочли экзотический отдых в теплых странах по системе «все включено». А вот 31% респондентов остановились на сумме в 1 млн рублей. На эти деньги они хотели бы отправиться в кругосветное путешествие, чтобы побывать как можно в большем количестве городов. А заядлые путешественники потратили бы деньги для исследования Северного Полюса. 50 тысяч рублей хватило бы 19 процентам опрошенных. Они бы предпочли потратить их на посещение музыкальных фестивалей в Европе или отправится на шоппинг в Италию. 15 процентов жителей РФ остановились на сумме в 5 тысяч рублей, заявив, что им и этого достаточно.

Напомним, в декабре 2019 года поисковиком Aviasales были опубликованы данные, согласно которым 23 процента россиян могу выделить деньги на путешествие в две страны ежегодно. В основном в топ попали страны с безвизовыми режимами, такие как Армения и Таиланд.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 21:00

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