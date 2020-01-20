Россияне назвали сумму для идеального путешествия





Экспертами были опрошены более чем 67 тысяч пользователей поисковика, в результате была определена цена, на которой остановили свой выбор 35% опрошенных. Сумму в 100 тысяч рублей они бы хотели потратить на посещение Японии, Великобритании, США. Некоторые признались, что с удовольствием отправились бы в путешествие по России, а другие предпочли экзотический отдых в теплых странах по системе «все включено». А вот 31% респондентов остановились на сумме в 1 млн рублей. На эти деньги они хотели бы отправиться в кругосветное путешествие, чтобы побывать как можно в большем количестве городов. А заядлые путешественники потратили бы деньги для исследования Северного Полюса. 50 тысяч рублей хватило бы 19 процентам опрошенных. Они бы предпочли потратить их на посещение музыкальных фестивалей в Европе или отправится на шоппинг в Италию. 15 процентов жителей РФ остановились на сумме в 5 тысяч рублей, заявив, что им и этого достаточно.Напомним, в декабре 2019 года поисковиком Aviasales были опубликованы данные, согласно которым 23 процента россиян могу выделить деньги на путешествие в две страны ежегодно. В основном в топ попали страны с безвизовыми режимами, такие как Армения и Таиланд.