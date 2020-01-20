Запустила здоровье: Поклонники взволнованы из-за состояния Анджелины Джоли





На фоне столь разительных изменений во внешности популярной актрисы появились даже разговоры о том, что она якобы до сих пор испытывает стресс и депрессию из-за развода с Брэдом Питтом, тем более, что бракоразводный процесс между звездной парой продолжался в течение нескольких лет и закончился лишь минувшей весной. Более того, пресса пишет, что с тех времен у пары до сих пор остается ряд неразрешенных споров, к примеру, они никак не могут определить, сколько времени каждому из них положено проводить с детьми.Теперь же источники, близкие к окружению Анджелины Джоли, утверждают, что звезда Голливуда заметно потеряла в весе. «Никто не может уже вспомнить, когда она в последний раз нормально ела. Еда – это последнее, что ее волнует. Она питается только фруктами и пьет огромное количество кофе, считая при этом, что ее здоровье в полном порядке», - передают таблоиды слова источника.