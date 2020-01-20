Стали известны дата выхода и характеристики новых GeForce RTX 3070 и RTX 3080 от Nvidia





Nvidia запустит свою архитектуру следующего поколения Ampere GPU и новые графические карты серии GeForce RTX 3000 уже в марте этого года, согласно недавней утечке. Кроме того, пользователи Сети смогли оценить предположительные характеристики двух новых продуктов с кодами ядра GA103 (GeForce RTX 3080) и GA104 (GeForce RTX 3070).Первый будет с 10/20 ГБ памяти GDDR6 VRAM, которую дополнят 60 потоковых мультипроцессоров, 3480 потоковых процессоров и 320-битную видеопамять. GA104, в свою очередь, будет иметь 8/16 ГБ памяти GDDR6 VRAM вместе с 48 наборами массивов SM. Его комплект также включает 3072 потоковых процессора и 256-битную видеопамять.Оба новых графических процессора будут производиться с использованием 7-нм архитектуры. По сравнению с предыдущими поколениями совершенно новые RTX предлагают значительные улучшения, если верить инсайдерам. Количество SM и объем памяти были значительно улучшены, с которыми не может сравниться даже современный высокопроизводительный RTX 2080 Super с 8 ГБ памяти.