Яна Захарова: «Биологический отец никогда не узнает, что я его дочь»





Звезда проекта "Дом-2" Яна Захарова в одном из эфиров поделилась своей историей жизни. Девочку всю жизнь воспитывал отчим, тогда как ее биологический отец даже не подозревает о существовании родной дочери. По словам звезды реалити-шоу, ее мать узнала, что беременна, когда жена любовника рассказала ему ту же новость. Рушить семью женщина не решилась, бросив избранника.В итоге девочку вырастил и воспитал отчим, но Яна Захарова не намерена рассказывать родственнику правду. Она никогда не показывала семейных снимков с мамой, а потому мужчина не узнает, что именно она - его дочь. Рассказывать тайну брюнетка тоже не хотела, но решилась, зная, что ее не найдет биологический отец.Яна Захарова добавила, что влезать в чужую семью для нее странно, а потому пообщаться с родным отцом в принципе не представляется возможным. Брюнетка росла под фамилией мужчины, который ее воспитал, и не хотела огласки. То, что все покажут по телевидению, брюнетка назвала для себя шоком.