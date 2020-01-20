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Яна Захарова: «Биологический отец никогда не узнает, что я его дочь»

Звезда проекта "Дом-2" Яна Захарова призналась, что ее биологический отец не предполагает о существовании дочери, да и сама звезда реалити-шоу не намерена рассказывать ему правду. Всю жизнь брюнетку воспитывал отчим.
Яна Захарова: «Биологический отец никогда не узнает, что я его дочь»

Звезда проекта "Дом-2" Яна Захарова в одном из эфиров поделилась своей историей жизни. Девочку всю жизнь воспитывал отчим, тогда как ее биологический отец даже не подозревает о существовании родной дочери. По словам звезды реалити-шоу, ее мать узнала, что беременна, когда жена любовника рассказала ему ту же новость. Рушить семью женщина не решилась, бросив избранника.

В итоге девочку вырастил и воспитал отчим, но Яна Захарова не намерена рассказывать родственнику правду. Она никогда не показывала семейных снимков с мамой, а потому мужчина не узнает, что именно она - его дочь. Рассказывать тайну брюнетка тоже не хотела, но решилась, зная, что ее не найдет биологический отец.

Яна Захарова добавила, что влезать в чужую семью для нее странно, а потому пообщаться с родным отцом в принципе не представляется возможным. Брюнетка росла под фамилией мужчины, который ее воспитал, и не хотела огласки. То, что все покажут по телевидению, брюнетка назвала для себя шоком.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:18

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