Медики рассказали о полезных свойствах лука





Лук помогает излечить заболевания дыхательных путей, например, бронхит, пневмонию, сильный кашель. С помощью данного растения можно снять боль в ухе, используя при этом компресс. Необходимо натереть его на мелкой тёрке, выложить на марлю и приложить к больному месту. Он способен снизить температуру тела, для этого также используют компресс из тёртого лука и прикладывают к пяткам. Данное травянистое растение в запечённом виде может помочь удалить язвы и раны, которые долго не могут зажить. Лук вместе с шелухой запекают и прикладывают к месту раны и оставляют до абсолютного заживления.Также можно избавиться и от фурункула. Используя компресс в тёплом виде, необходимо выдержать его 25 минут. Для лучшей свёртываемости крови стоит отдавать предпочтение частому использованию в рационе запечённого лука. Он также будет очень полезен тем, кто страдает сахарным диабетом или повышенным давлением, так как происходит его нормализация и очищаются сосуды. Его можно употреблять как отдельное блюдо или сочетать с чем-то. Однако не стоит заниматься самолечением, а лучше предварительно проконсультироваться со специалистом.