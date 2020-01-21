Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века





По мнению журналистов Empire, первое место заслужено досталось постапокалиптическому экшну Джорджа Миллера под названием «Безумный Макс: Дорога Ярости». В четвертой картине, в которой рассказывается о Максе Рокатански, исполнителем главной роли стал знаменитый Том Харди. Большинство кинокритиков высоко оценили это фильм.На второй строчке рейтинга оказалась первая картина из популярной трилогии «Властелин колец». Часть «Братство Кольца» была снята Питером Джексоном. В тройке лидеров фильм о Бэтмене «Темный рыцарь». На главную роль во второй части трилогии Кристофер Нолан пригласил Кристиана Бейла. Кроме этого, в десятку лучших фильмов вошла еще одна работа режиссера лента «Начало». Журнал Empire отметил также «Социальную сеть», «Лабиринт Фавна», «Прочь», «Трудности перевода», «Лунный свет».В сопроводительном письме к рейтингу журналисты отметили, что XXI век можно охарактеризовать как «трансформационную эпоху». Это время «цифрового кинопроизводства».