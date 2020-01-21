«Больше никаких поцелуев»: Энрике Иглесиас показал милое фото с дочерью

Вообще, звездная пара довольно охотно делится приятными моментами из жизни близнецов, да и сам Иглесиас, очевидно, души не чает в своих наследниках. Вот только создается впечатление, что маленькая Люси уже начинает уставать от безудержной любви артиста и просит его остановиться. Именно так можно интерпретировать снимок, который показал артист на своей страничке в Instagram. Впрочем, подписчики Иглесиаса пришли в восторг от увиденного, поэтому оставили под этой публикацией огромное количество приятных комментариев.«Чудесная малышка», «Это так мило», «Такой заботливый отец», «Папа уже совсем зацеловал ребенка», «На вас можно смотреть сколько угодно», «Всем бы такого отца», «Какая прекрасная девочка», - пишут восхищенные комментаторы.