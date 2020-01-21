АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

«Больше никаких поцелуев»: Энрике Иглесиас показал милое фото с дочерью

Известный испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова, как известно, воспитывают двоих детей. Их сыну Николасу и дочери Люси совсем недавно исполнилось по 2 года, а звездный отец опубликовал в социальной сети трогательное фото с маленькой дочкой, чем восхитил многочисленных поклонников.
«Больше никаких поцелуев»: Энрике Иглесиас показал милое фото с дочерью

Вообще, звездная пара довольно охотно делится приятными моментами из жизни близнецов, да и сам Иглесиас, очевидно, души не чает в своих наследниках. Вот только создается впечатление, что маленькая Люси уже начинает уставать от безудержной любви артиста и просит его остановиться. Именно так можно интерпретировать снимок, который показал артист на своей страничке в Instagram. Впрочем, подписчики Иглесиаса пришли в восторг от увиденного, поэтому оставили под этой публикацией огромное количество приятных комментариев.

«Чудесная малышка», «Это так мило», «Такой заботливый отец», «Папа уже совсем зацеловал ребенка», «На вас можно смотреть сколько угодно», «Всем бы такого отца», «Какая прекрасная девочка», - пишут восхищенные комментаторы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Больше никаких поцелуев»: Энрике Иглесиас показал милое фото с…
Фанатам игры Cyberpunk 2077 предложат купить металлическую руку героя Киану…
Актриса Селия Фрейхеро случайно обнажила грудь во время церемонии Feroz…
Стартовало голосование для определения победителей премии "Автомобиль года в…
Елена Малышева показала своих внуков " Короля Артура и Князя…
Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров показал, как его годовалая дочь Мария делает воздушный…
Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван…
Шарлиз Терон окончательно испортила волосы экспериментами с…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук оплатила пенсионерам покупки в…
Принц Гарри и Меган Маркл будут получать финансовую поддержку от принца…
Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году…
Россияне назвали сумму для идеального…
Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не…
Флагманский кроссовер Hyundai Palisade стал на шаг ближе к появлению в…
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби после дебоша на борту…
Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет…
Эксперт назвал пять способов «угробить» автомобиль…
Прохор Шаляпин "засветился" в американском отеле в компании эффектной…
Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный…
«Сатанинская секта»: Воля и Мартиросян пошутили над Бузовой в Comedy…
Елена Ваенга показала архивное фото в 16-летнем…
Ученые научились предсказывать успешность…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко обратился в полицию после драки с…
Влад Топалов ищет рецепты против «трений» с женой региной…
Названы 4 способа снизить риск заболеваний, связанных с употреблением…
Светлана Ходченкова произвела фурор горячими танцами на…
Совершенно новый легендарный мотоцикл Jawa нашли в гараже спустя 29…
В Аравийском море начались российско-японские…
Просмотреть все новости