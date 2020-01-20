Ольга Бузова в день 34-летия показала в Instagram полностью обнаженный снимок





В микроблоге в соцсети Instagram Ольга Бузова показала обнаженный снимок, где прикрылась только листком тропического растения. В описании звезда отметила, что научилась понимать себя, поняла, что Вселенная создала ее совершенной, все что нужно, это поддерживать данный ей "храм".[/center]Не забыла знаменитость и о родных. Ольга Бузова поблагодарила родителей за жизнь и отметила, что Вселенная дала ей прошедший год, за который звезда также благодарна. Как известно, день своего рождения звезда отмечает в Таиланде на роскошной вилле вместе с возлюбленным - блогером Давидом Манукяном. Он не забыл поздравить избранницу, в комментариях к пикантному снимку молодой человек оставил подпись: "С днем рождения, любимая".