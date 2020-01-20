Apple планирует выпустить новый iPhone 9 в скором времени





Инсайдеры выяснили, что Apple хочет выпустить iPhone 9 как можно скорее из-за желания руководства получить прибыль в кратчайшие сроки. Компания также планирует ориентироваться на новых клиентов из развивающихся стран, таких как Индия. Внезапный скачок продаж имеет смысл, потому что американский бренд уже теряет в продажах на китайских рынках. Предстоящий доступный iPhone получит 4,7-дюймовый дисплей с аутентификацией по отпечатку пальца Touch ID. Есть, конечно, несколько различий в устройстве по сравнению с iPhone 8, среди которых следует отметить матовое покрытие на задней панели.Кроме того, гаджет будет поставляться в двух комплектациях - с 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти. Первый вариант будет стоить 399 долларов США, а второй обойдется покупателю в 499 долларов США. Смартфон также будет работать на чипсете A13, что подтверждает факт поддержки обновлений для iOS в течение следующих нескольких лет. Судя по предыдущим утечкам, устройство поступит в продажу в первом квартале этого года, ведь Apple обычно проводит ежегодные пресс-конференции в марте.