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4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети

4-летняя дочь артистки Comedy Woman Марии Кравченко подверглась травле в Сети. Молодая мама отвержено встала на защиту своей дочери и пригрозила всем недоброжелателям.
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети

Многие звезды российского шоу-бизнеса поддерживают первые начинания своих детей в мире моды. Вот и юная наследница Марии Кравченко Виктория, несмотря на свой возраст, проявила интерес к модельной деятельности. Травля ребенка началась уже во время появления первого фотоснимка для журнала. «Не уверена, что у Виктории этот интерес продлится долго, но я думаю навык поведения на публике ей всегда будет необходим и в жизни, и в любой профессии», - прокомментировала Кравченко фото дочери. Артистка выразила свое мнение, что не будет навязывать свои стереотипы ребенку, и если та выразит желание стать моделью, мама её только поддержит. В ответ на такое мнение Мария Кравченко получила множество гневных откликов от недоброжелателей. Они уверяли ее, что ребенку с такой внешностью никогда не добиться успеха в мире моды, да и вообще, ее дочь не достаточно красива для этого.

«А тут «интересные» люди на днях решили оценить внешность моего ребенка. Вы с огнем играете! Унижать детей – это самое гиблое дело! Кармой вам вернется, потом еще думать будете, за что с вами так судьба несправедлива!» - гневно ответила хейтерам Мария Кравченко.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:12

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