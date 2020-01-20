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Ученые зафиксировали возле Солнца редкий астероид 2020 AV2

В Южной Калифорнии ученые, которые работают в Паломарской обсерватории, зафиксировали возле Солнца редкий астероид 2020 AV2. Это космическое тело вращается ближе к Солнцу, чем к планете Венера.

По словам ученых, в этом месте астероиды встретить довольно сложно. 2020 AV2 двигается по вытянутой траектории, благодаря которой он удерживается между орбитами планет Венера и Меркурий. При этом, происходят вращения вокруг светила с периодичностью раз за 151 день. Орбиту астероида ученые подтвердили после того, как получили данные с Центра малых планет.

Подобные астероиды впервые изучили в 2012 году и дали им название Ватира. Они достаточно редкие и со всего числа околоземных объектов их только 0,22%. Но до этого времени их никто не мог зафиксировать. 2020 AV2 ученые обнаружили 4 января. Ученые предполагают, что свое существование Ватира начинает между Юпитером и Марсом в основном поясе астероидов. В процессе космические объекты встречаются со множеством скалистых планет и заканчивают свой путь между Венерой и Меркурием. После проведения моделирования ученые пришли к выводам, что возле Солнца Ватира остается непродолжительное время. Из-за постоянных гравитационных рывков от звезд и неравномерного солнечного нагревания они могут упасть на планету.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:30

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