Ученые зафиксировали возле Солнца редкий астероид 2020 AV2





По словам ученых, в этом месте астероиды встретить довольно сложно. 2020 AV2 двигается по вытянутой траектории, благодаря которой он удерживается между орбитами планет Венера и Меркурий. При этом, происходят вращения вокруг светила с периодичностью раз за 151 день. Орбиту астероида ученые подтвердили после того, как получили данные с Центра малых планет.Подобные астероиды впервые изучили в 2012 году и дали им название Ватира. Они достаточно редкие и со всего числа околоземных объектов их только 0,22%. Но до этого времени их никто не мог зафиксировать. 2020 AV2 ученые обнаружили 4 января. Ученые предполагают, что свое существование Ватира начинает между Юпитером и Марсом в основном поясе астероидов. В процессе космические объекты встречаются со множеством скалистых планет и заканчивают свой путь между Венерой и Меркурием. После проведения моделирования ученые пришли к выводам, что возле Солнца Ватира остается непродолжительное время. Из-за постоянных гравитационных рывков от звезд и неравномерного солнечного нагревания они могут упасть на планету.