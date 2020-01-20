Кардиологи назвали 8 симптомов, предупреждающих об инфаркте за месяц до приступа





Врачи сообщают, что одним из самых главных симптомов грядущего инфаркта миокарда является необъяснимая усталость, сохраняющаяся продолжительный период времени. Человеку затруднительно выполнять даже простейшие задачи, что должно стать поводом для беспокойства родных и самого больного. Другим признаком будущего приступа могут быть разнообразные боли в желудке, сопровождающиеся расстройствами и тошнотой, при этом являясь периодическими.Нельзя также игнорировать хроническую бессонницу на фоне повышенной тревожности и рассеянности. Если присутствует затрудненное дыхание, то следует проверить, может ли потенциальный больной сделать глубокий вдох. В случае отрицательного ответа - необходимо как можно скорее обратиться к медикам. Конечно, наиболее очевидными сигналами о проблемах с сердцем являются аритмия, головокружение и неприятные ощущения в груди. Подобная боль зачастую отдает в одну или две руки, нижнюю челюсть, шею, плечи или живот.