Тина Канделаки рассказала о совместимости женственности и работы

Тина Канделаки заявляет, что при любом рабочем графике девушка может выглядеть очень женственно и красиво. По словам телеведущей, это зависит от отношения к себе, состояния души, воли и характера. Если у женщины нет желания обрести хорошую форму, то ничто и никто не заставит её работать над этим. Журналистка рассказала, что её бабушка на завтрак выходила при полном параде, мотивируя это тем, что судьбоносная встреча может случиться с женщиной в любую минуту. Канделаки восхищается своей родственницей, ведь до конца своих дней она посещала парикмахерскую каждые выходные, не выходила зимой из дома без боа из чернобурки, а её платьям завидовал весь Тбилиси.Она олицетворяла собой месседж: «Я — женщина и буду женственной при любых условиях». Продюсер полагает, что женская энергия подпитывается любовью к самой себе и неподдельной уверенностью. Любимый мужчина сможет оценить достоинства девушки только тогда, когда она сама в себе их увидит. Тина Канделаки призвала всех не забывать о том, что забота о внешности — это, в том числе, ключ к счастливому долголетию. Здоровое женское тело делает женщину сексапильной, а после 25 лет над этим нужно трудиться.