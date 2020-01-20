Максим Галкин провел вечер в компании Лаймы Вайкуле и зажег под песню «Вернисаж»

Оперная дива решила пышно отметить свое 50-летие в доме Пашкова, ныне Российской государственной библиотеке. На торжество были приглашены множество звезд российского шоу-бизнеса, в том числе Максим Галкин, Анна Нетребко, Лариса Долина и Лайма Вайкуле. Как можно было заметить на фотографиях в социальной сети супруга Аллы Борисовны, атмосфера мероприятия была на высоте. Классический стиль в интерьере и живая музыка сыграли свою роль. Гости на дне рождения оперной певицы вели себя непринуждённо и веселились от души. Максим Галкин поделился видеороликом, на котором он с Лаймой Вайкуле «зажигает» под хит «Вернисаж». На юмористе был надет элегантный смокинг с бабочкой, а на певице оригинальное золотое платье с бахромой.Подписчики в социальной сети Instagram не могли не обратить внимание на данное торжество. «Многие уже спят, а Лайма Вайкуле на дне рождения Хиблы Герзмавы, мне теперь точно не уснуть», - делятся эмоциями фанаты.