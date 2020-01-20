Назван ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России в 2019 году





Примечтально, что китайские автомобили показали рост продаж в 2019 году на фоне общего падения рынка в стране. А вот самой популярной среди российских покупателей моделью оказался кроссовер Geely Atlas, который за отчетный период разошелся тиражом в 7 536 экземпляров, продемонстрировав 180-процентный рост продаж. На втором месте расположился еще один кроссовер Haval H6 с несколько более скромным показателем – 6 379 проданных машин. Замыкает тройку лидеров еще один кроссовер от компании Haval – модель F7 с 3 219 проданными автомобилями.Далее в рейтинге самых популярных у российских покупателей китайских автомобилей следуют сразу три кроссовера китайской компании Chery: Tiggo 3, 4 и 7. Седьмая позиция досталась DFM AX7, восьмая – модели Haval H2. Замыкают рейтинг китайский сдеан Lifan Solano и кросс-компакт Changan CS35PLUS.