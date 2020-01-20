«Глаза горят у обоих»: Романа Гриценко заподозрили в романе с блогером Елизаветой Шатиловой





На своей странице в Instagram Роман Гриценко стал публиковать совместные снимки с девушкой, после чего экс-участника проекта "Дом-2" стали подозревать в новом романе. Однако сам он никаких комментариев по этому поводу не давал, держа интригу. Поклонники выяснили, что незнакомкой на фото оказалась блогер Елизавета Шатилова, а на ее странице в соцсети появилась фотография, где блондинка предстала с большим букетом белых роз, который, скорее всего, подарил ей Роман Гриценко.Поклонники тут же стали задавать предполагаемой паре вопросы и желать им счастья. «Красивая пара», «Глаза горят у обоих», «Променял Бузову на нее?», «Боже мой, только не с ней», — пишут фолловеры. Прежде, стоит отметить, в одном из видео Роман Гриценко признался, что заигрывает с Шатиловой. Тогда блогер спросила у молодого человека, кокетничает ли он с ней, на что экс-проектант ответил, что если она не поняла этого сразу, то да.