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«Глаза горят у обоих»: Романа Гриценко заподозрили в романе с блогером Елизаветой Шатиловой

Экс-участник проектов "Дом-2" и "План Б" Роман Гриценко опубликовал на своей странице в Instagram новый снимок с загадочной незнакомкой, сопроводив его смайлами в виде уравнения, результатом которого была любовь. После того, как спутницей оказалась блогер Елизавета Шатилова, пару заподозрили в романе.
«Глаза горят у обоих»: Романа Гриценко заподозрили в романе с блогером Елизаветой Шатиловой

На своей странице в Instagram Роман Гриценко стал публиковать совместные снимки с девушкой, после чего экс-участника проекта "Дом-2" стали подозревать в новом романе. Однако сам он никаких комментариев по этому поводу не давал, держа интригу. Поклонники выяснили, что незнакомкой на фото оказалась блогер Елизавета Шатилова, а на ее странице в соцсети появилась фотография, где блондинка предстала с большим букетом белых роз, который, скорее всего, подарил ей Роман Гриценко.

Поклонники тут же стали задавать предполагаемой паре вопросы и желать им счастья. «Красивая пара», «Глаза горят у обоих», «Променял Бузову на нее?», «Боже мой, только не с ней», — пишут фолловеры. Прежде, стоит отметить, в одном из видео Роман Гриценко признался, что заигрывает с Шатиловой. Тогда блогер спросила у молодого человека, кокетничает ли он с ней, на что экс-проектант ответил, что если она не поняла этого сразу, то да.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:02

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