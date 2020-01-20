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Фанатам игры Cyberpunk 2077 предложат купить металлическую руку героя Киану Ривза

Студия CD Projekt RED решила расширить линейку сувенирных товаров в стилистике еще не вышедшей игры Cyberpunk 2077. Сообщается, что в скором времени польская компания выпустит копию металлической руки героя по имени Джонни Сильверхенд, которого в этом проекте сыграл знаменитый голливудский актер Киану Ривз.
Фанатам игры Cyberpunk 2077 предложат купить металлическую руку героя Киану Ривза

Сообщается, что копию руки планируют выпустить в масштабе 1 к 4, а в продаже этот сувенир появится уже в апреле текущего года по цене в 60 долларов США. Стоит отметить, что по задумке авторов игры, Джонни Сильверхенд является компьютерным вирусом, внедренным прямо в мозг главного героя истории. Он сопровождает его, комментирует практически все его действия, и даже обсуждает разнообразные ситуации, с которыми приходится сталкиваться пользователю. По сценарию, герой является суперзвездой рок-музыки в далеком будущем, однако о том, жив ли данный персонаж в годы событий, разворачивающихся в Cyberpunk 2077, не известно.

Как отмечают разработчики, Джонни Сильверхенд является вторым персонажем в игре по показателю временной продолжительности его высказываний и сюжетных диалогов. Более того, они подчеркивают, что у актера ушло около 15 дней на то, чтобы записать все необходимые для его компьютерного образа фразы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:04

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