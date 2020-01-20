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Новые нормы регистрации автомобиля окрестили «ловушкой» для водителей

С 1 января 2020 года вступили изменения в правила регистрации автомобиля, позволяющие автодилерам отправлять документы в ГИБДД после оформления покупки. Эксперты окрестили новые нормы «ловушкой» для водителей в силу ряда причин.

В 2020 году многих россиян ожидают существенные изменения в автомобильном законодательстве. Помимо введения электронных паспортов на транспортные средства и повышения утильсбора, водители также столкнутся с трудностями во время покупки машины. Оказалось, что работники автосалонов не смогли справиться с полномочиями относительно самостоятельной отправки пакета документов в ГИБДД и выдаче государственных регистрационных знаков при продаже автомобиля клиенту.

Хотя дилеры получили возможность ставить машины на учет, они так не начали печатать сами номерные таблички. Это ставит покупателей в неловкое положение, поскольку езда на транспортном средстве без знаков запрещена в России. Поэтому эксперты предупреждают всех автолюбителей об опасности получения штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишения прав на 3 месяца. Особенно ситуация усложняется тем, что жители РФ привыкли к 10-дневному сроку разрешенной езды без номеров. Теперь же придется обращаться за помощью в частную «специализированную организацию», которая занимается изготовлением номерных табличек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:28

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