Новые нормы регистрации автомобиля окрестили «ловушкой» для водителей





В 2020 году многих россиян ожидают существенные изменения в автомобильном законодательстве. Помимо введения электронных паспортов на транспортные средства и повышения утильсбора, водители также столкнутся с трудностями во время покупки машины. Оказалось, что работники автосалонов не смогли справиться с полномочиями относительно самостоятельной отправки пакета документов в ГИБДД и выдаче государственных регистрационных знаков при продаже автомобиля клиенту.Хотя дилеры получили возможность ставить машины на учет, они так не начали печатать сами номерные таблички. Это ставит покупателей в неловкое положение, поскольку езда на транспортном средстве без знаков запрещена в России. Поэтому эксперты предупреждают всех автолюбителей об опасности получения штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишения прав на 3 месяца. Особенно ситуация усложняется тем, что жители РФ привыкли к 10-дневному сроку разрешенной езды без номеров. Теперь же придется обращаться за помощью в частную «специализированную организацию», которая занимается изготовлением номерных табличек.