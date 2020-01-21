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Медики из Италии рассказали о пользе чая с имбирём

Медики из Италии рассказали о полезных свойствах имбирного чая, защищающего не только от простудных заболеваний. Напиток также уменьшает риск развития онкологических заболеваний.

По словам врачей, имбирь является «концентратом активных ингредиентов», который помогает бороться с серьёзными проблемами со здоровьем. Например, он противодействует ревматизму и артрозу, улучшает работу ЖКТ, снижает симптомы метеоризма, минимизирует воспалительные процессы в организме, уменьшает вероятность развития онкозаболеваний, особенно в случаях рака предстательной железы, яичников, молочной железы, печени и толстой кишки. Также учитывается и то, что он укрепляет иммунитет, выводит лишнюю жидкость из организма, из этого выходит, что чай с имбирем отлично справляется с проявлением целлюлита. При употреблении данного напитка заметно снижается риск респираторных заболеваний, усталости, повышается стрессоустойчивость, он помогает при гипертонии и плохом холестерине, а также облегчает болевые ощущения в голове.

Имбирный чай способствует устранению плохого запаха изо рта и сухости, выводит вирусы и бактерии с помощью повышения слюноотделения, борется с тошнотой, что особенно актуально для больных раком, облегчает отхождения мокроты при заболевании легких. В данном растении содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Он обогащен кальцием, магнием, фосфором, железом, витаминами группы В, А, С и Е. В состав также входят эфирные масла, смолы и активные ингредиенты, отвечающие за острый вкус. Однако необходимо обратить внимание и на то, что корень имбиря стимулирует кровоток, что порой помогает, но людям с нарушениями крови, такими как гемофилия, не стоит его употреблять. При использовании лекарственных препаратов и применении в рационе данное растение необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:08

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