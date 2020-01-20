Оксана Ряска работает в Нью-Йорке репетитором и ходит на курсы английского языка





Экс-проектантка Оксана Ряска призналась, по началу ей было очень тяжело, ведь в Нью-Йорке все безумно дорогое - жилье, еда и проезд. Там даже в метро бывают пробки, нужно каждый день трудиться, нельзя лениться никогда. По началу, признается девушка, ей было очень одиноко, а денег хватило на жизнь только на два месяца. У девушки опускались руки, она собиралась уезжать домой, но передумала. Теперь же Ряска определилась и стала "подниматься с колен".Оксана Ряска отметила, она взяла всю волю в кулак и решила не сдаваться, пошла на курсы английского языка, оформила студенческую визу, занимается репетиторством, дает детям новые знания. Как оказалось, теперь звезда реалити-шоу хочет стать психологом и педагогом, преподавать детям русский язык, давая уроки на дому. Очень многие, как оказалось, отметила бывшая проектантка, хотят знать русский язык, а потому она поймала свою "стихию".По вечерам Оксана Ряска подрабатывает в качестве ведущей в одном из ресторанов Бруклина, но это она больше называет своим хобби, а не работой. По словам бывшей участницы проекта "Дом-2", ей часто бывает одиноко в большом городе, но это та мечта, к которой она стремилась всю сознательную жизнь.